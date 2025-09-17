Rildo Soares dos Santos foi preso após suspeito de matar uma jovem que ia ao trabalho (Reprodução / TV Anhanguera)\nFalta de empatia e sem remorso. Assim a Polícia Civil (PC) traçou o perfil de Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, possível serial killer de Rio Verde, no sudoeste goiano. Ao POPULAR, o delegado Adelson Candeo afirmou que o suspeito vive sob uma fachada de normalidade, mas que na realidade possui uma necessidade de poder contra as vítimas, sendo a maioria mulheres. Ele é suspeito de três homicídios e dois desaparecimentos, segundo a polícia.\nRildo tem falta de empatia e remorso, mas vive sob uma fachada de normalidade a esposa ou amigos desconhecem o caráter violento do acusado. Há também a necessidade de poder sobre as vítimas, que são desumanizadas”, afirmou.\nEle está preso suspeito de matar a jovem Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, com extrema violência e barbaridade quando ela estava a caminho do trabalho. Em nota, a Defensoria Pública de Goiás informou que representou o investigado durante a audiência de custódia, cumprindo seu dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas que não tenham condições de pagar por um profissional particular, e não comentará sobre o caso.