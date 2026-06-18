Estudantes de diferentes escolas da rede de ensino de Goiânia estão sem aulas por causa da falta de professores. Em algumas unidades, alunos matriculados em período integral estão sendo liberados mais cedo. Em outras, também de tempo integral, há turmas que têm aulas em período integral em uma semana e, na seguinte, permanecem apenas meio período na escola. O cenário tem imposto desafios aos responsáveis, que muitas vezes precisam faltar ao trabalho ou levar os filhos consigo para evitar a perda do emprego e da renda familiar.\nSegundo mães ouvidas pelo POPULAR, os problemas começaram após o fim da greve nas escolas municipais. O movimento teve início em 12 de maio e, após negociação entre a representação sindical e a Prefeitura, as aulas foram retomadas em 20 de maio. Desde então, porém, a assistente social Valquíria de Deus, de 39 anos, tem precisado se reorganizar para buscar o filho, de 6 anos, às 14 horas na Escola Municipal Rotary Clube de Goiânia, no Setor Leste Universitário. Embora a unidade seja de período integral, a criança, que estuda no 1º ano A, tem tido aulas apenas em meio período.