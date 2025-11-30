Uma pesquisa que realizou uma análise comparativa de acessibilidade ao emprego em quatro capitais brasileiras revelou que, apesar de Goiânia se alinhar aos objetivos do conceito de “cidade de 15 minutos” em relação ao transporte ativo, a mobilidade a pé é ineficaz para conectar a maior parte da população aos locais de trabalho. A ineficácia da caminhada na capital goiana foi comprovada pelas métricas de acessibilidade. O estudo, que calculou a acessibilidade cumulativa a oportunidades de emprego em vários limites de tempo (15, 20, 25 e 30 minutos), demonstrou que a caminhada proporcionou apenas acesso limitado a empregos em Goiânia.\nO documento “Job accessibility in the 15-minute city: A comparative analysis of walking, cycling and e-bikes in four brazilian cities” (Acessibilidade ao emprego na cidade de 15 minutos: Uma análise comparativa de caminhada, ciclismo e e-bikes em quatro cidades brasileiras, em tradução livre) foi realizado por pesquisadores das universidades de São Paulo (USP), Federal da Bahia (UFBA) e de Twente (Holanda). A análise foi feita com as cidades de São Paulo (SP), Natal (RN) e Salvador (BA), além de Goiânia, com o objetivo de descobrir quantos habitantes conseguem chegar a parte significativa dos empregos disponíveis em 15 minutos.