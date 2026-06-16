Maria Fernanda, de 1 ano e 11 meses, desapareceu na zona rural de Doverlândia (Reprodução/Instagram Alexsandra Fernandes)\nA família da pequena Maria Fernanda Cândido da Rocha, de 1 ano e 11 meses, que desapareceu em uma fazenda de Doverlândia, no oeste goiano, acompanha as buscas pela menina com preocupação e esperança nesta terça-feira (16), segundo um tio dela, que preferiu não ter o nome divulgado.\nEstá todo mundo abalado porque não tem vestígio de nada. Não tem vestígio de sangue, não tem vestígio de pegadas lá na região. A gente está se apegando a Deus e acreditando que ela está viva, porque uma criança de 1 ano e 11 meses, esse tanto de tempo longe da família, num tempo frio desse, chuvoso, complicado”, desabafou o tio.\nMenina desaparece em fazenda e mobiliza buscas em Doverlândia\nFamília procura por homem desaparecido há 40 dias em Trindade