Nelsinei desapareceu após acidente na BR-060 (Arquivo pessoal/ Renata Cordeiro)\nNelsinei Raimundo Cordeiro de Jesus Almeida, de 44 anos, está desaparecido desde o dia 26 de abril, quando saiu de Indiara, município da região sul de Goiás, em direção a Goiânia. O desaparecimento foi comunicado pela família à Polícia Civil (PC) no dia 28 de abril.\nDe acordo com o boletim de ocorrência, ele saiu da cidade por volta das 14h, em uma viagem que seria rápida, com o objetivo de trocar seu carro. A previsão era de retorno no mesmo dia. No entanto, desde então, não fez mais contato com familiares.\nAinda de acordo com o boletim de ocorrência, ao procurarem a polícia, a investigação descobriu que após chegar à cidade, Nelsinei sofreu um acidente na BR-060, em Goiânia. Segundo sua irmã, Renata Cordeiro, seu irmão perdeu o controle do veículo e bateu em uma mureta, mas não deixou feridos.