-Vídeo (1.3440719)\nA família do marceneiro Jefferson de Oliveira, que desapareceu após sofrer um acidente de carro em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolina da capital, segue em busca de pistas sobre o paradeiro dele. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas estão suspensas, mas a corporação permanece em prontidão para retomar as operações caso sejam identificados novos vestígios. A Polícia Civil, que investiga o caso, informou ao POPULAR que, no momento, não há atualizações.\nO acidente aconteceu no dia 25 de julho, na Rua Jataí, no setor Vale do Sol. Conforme os bombeiros, uma equipe de busca e salvamento esteve no local equipada com drones e cachorros. Segundo os militares, a equipe de cães aguardou a finalização do serviço da Guarda Civil Municipal especializada em buscas com cães e, depois, iniciou a procura por Jefferson.