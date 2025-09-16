-Família faz carreata pedindo Justiça por Regiane Pires (1.3312840)\nFoi adiado pela terceira vez o julgamento de Edney Pereira dos Santos, ex-marido de Regiane Pires da Silva, de 39 anos, acusado de matar a empresária a tiros dentro de uma loja de autopeças em Anápolis, a 55 km de Goiânia. O POPULAR conversou com a irmã de Regiane que contou à reportagem que a família revive a morte da empresária cada vez que o julgamento não acontece.\nNão é a primeira vez, já é a terceira vez que está sendo adiado. A gente está completamente indignado porque gera uma comoção, o emocional e o psicológico ficam abalados. Poucos dias antes do julgamento a gente começa a reviver tudo aquilo de novo que a gente viveu na semana em que a vida dela foi tirada”, contou muito abalada Meiriele da Silva.\nO POPULAR entrou em contato às 7h40 desta terça-feira (16) com o advogado Thales Jayme, que atua na defesa do acusado, para solicitar uma nota sobre o caso, mas até a última atualização desta reportagem não tivemos resposta.