José Carlos Júnior Carvalho Grachet, de 18 anos, (Reprodução / Instagram José Grachet e Redes Sociais)\nA família do recruta José Carlos Júnior Carvalho Grachetti, de 18 anos, que morreu após passar mal durante um treino de corrida no Exército, cobra respostas sobre o caso ao 1º Batalhão de Ações de Comandos, em Goiânia. O jovem chegou a ser levado a dois hospitais particulares, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi definida e depende de exames complementares, de acordo com o primo da vítima.\nUma família entrega o filho ao Exército e, em 20 dias, ele volta no caixão. A gente quer transparência e empenho para entender o que aconteceu”, afirmou o primo do jovem, Andrey Fernandes, à TV Anhanguera.\nO POPULAR entrou em contato novamente com o Exército, na manhã desta quinta-feira (26), por e-mail, para obter atualização sobre a investigação do caso, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.