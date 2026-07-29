Estudante goiana morava na França desde 2022 e desapareceu após sair do estágio (Arquivo pessoal/Ana Flávia Dias de Oliveira)\nA família de Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, vive momentos de angústia desde o desaparecimento da adolescente goiana na França. Em entrevista à repórter Aline Goulart, a tia da jovem, Luciana Oliveira, disse que o desespero dos familiares só aumenta desde que a estudante foi vista pela última vez.\nAlice está desaparecida desde o dia 22 de julho. O POPULAR entrou em contato com a família nesta terça-feira (28), mas os familiares não tiveram nenhuma atualização da polícia francesa sobre as buscas até a última atualização desta matéria.\nEm nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Paris, informou que tem conhecimento do caso e presta assistência aos familiares (leia a nota completa abaixo).