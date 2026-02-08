-Vídeo - Agressão piloto Pedro Turra (1.3371584)\nO advogado que representa a família do adolescente Rodrigo Castanheira, morto no sábado (7) aos 16 anos, em Brasília, acusa o piloto Pedro Turra de ter orquestrado uma "emboscada cruel" contra a vítima. A declaração vai de encontro à versão que teria sido manifestada pelo suspeito à polícia, citando uma briga por causa de um chiclete.\nA vida de Rodrigo foi brutalmente interrompida por uma emboscada cruel, orquestrada por Pedro Turra e seus comparsas, que agiram de forma covarde e premeditada", disse por meio de nota o advogado Albert Halex.\n"A situação que levou a esse trágico desfecho foi motivada por desentendimentos entre adolescentes, onde um deles, covardemente, chamou Turra para executar o que não tinha coragem de fazer por conta própria", declarou no texto.