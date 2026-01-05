À esquerda, Paulo Rian, de 16 anos. À direita, socorristas atendendo os 18 envolvidos no acidente (Arquivo pessoal/Elizangela da Rocha e Reprodução/TV Anhanguera)\nA família de Paulo Rian da Rocha, de 16 anos, que segue em coma após o capotamento de uma caminhonete na GO-507, pede ajuda para custear despesas básicas. A mãe do jovem, a diarista Elizangela da Rocha de Jesus, de 42 anos, está sem trabalhar desde o dia do acidente para acompanhar o tratamento do filho. Sem a renda necessária para pagar aluguel, alimentação e outras contas, a família disponibilizou a chave Pix (64) 99207-3917, em nome de Elizangela, para quem puder contribuir.\nAo POPULAR, Elizangela contou que está morando de favor na casa de uma conhecida em Itumbiara, no sul de Goiás, onde o filho está internado. Mesmo aflita, a diarista confia que o filho vai melhorar.