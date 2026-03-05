Um supermercado de Anápolis terá de pagar indenização de R$ 19 mil a uma família que comprou e comeu uma linguiça de fabricação própria que continha fragmentos de vidro. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do supermercado até a última atualização desta matéria.\nSegundo os autos, o caso aconteceu em outubro de 2021. Na época dos fatos, a família comprou a linguiça, produto fabricado no próprio supermercado, para preparar o jantar.\nUm casal de adultos chegou a consumir a linguiça contaminada. Porém, enquanto comiam, sentiram algo estranho na boca e encontraram fragmentos de vidro no alimento. Em seguida, confirmaram que havia mais pedaços de vidro, e optaram por não servir a comida às três filhas, que também foram expostas ao risco durante o jantar.\nDiante de tais fatos, a família acionou a Justiça pedindo indenização por danos morais. Durante o processo, o supermercado recorreu da decisão alegando falta de provas de que a linguiça havia sido comprada ali, questionando o laudo pericial e pedindo a redução do valor da indenização.