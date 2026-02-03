Daiane Alves foi registrada por uma câmera no elevador minutos antes de ser morta. Família estampa camisa com o rosto dela para homenagens (Arquivo pessoal / Nilse Alves e Fernanda Alves)\nA família da corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, morta pelo síndico do prédio onde morava, em Caldas Novas, está organizando uma homenagem para o sepultamento, em Uberlândia (MG), sua cidade natal. Com camisetas estampadas com a foto de Daiane e frase “Eu te amei primeiro”, amigos, familiares e pessoas que se comoveram com o caso farão suas despedidas, com balões e músicas.\nAo POPULAR, a irmã da corretora, Fernanda Alves, disse que a família está se deslocando, nesta terça-feira (3), para Goiânia, onde o corpo de Daiane foi identificado e liberado pela Polícia Científica. A confirmação ocorreu por meio de teste por meio de DNA do dente, "única matriz disponível para a extração".