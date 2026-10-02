Empresário, engenheiro, pai de dois filhos e descrito por amigos como uma pessoa discreta e querida. Assim era o empresário goiano Ebert Rodrigues Sousa, de 45 anos, que morreu em um acidente aéreo nesta quarta-feira (30), no Tocantins. A aeronave havia saído de Goiânia com destino a Parauapebas, no sudeste do Pará, onde Ebert iria trabalhar. O piloto, Diego Arantes Rezende, de 38 anos, também era goiano e foi a outra vítima do acidente.\nOs corpos de Ebert e Diego já foram liberados pelo Núcleo de Medicina Legal de Paraíso do Tocantins, onde foram submetidos a exames de necropsia. A expectativa é de que cheguem a Goiás durante a madrugada. O velório está marcado para o Cemitério Parque Memorial de Goiânia, a partir das 9 horas desta sexta-feira (2).\nPiloto Diego Arantes Rezende e o empresário Ebert Rodrigues Sousa (Reprodução/TV Anhanguera)