Rainha de Rodeio de Itumbiara de 2024, Maria Carolina Dias, de 20 anos (Arquivo pessoal / Mary Dias)\nA família da Rainha de Rodeio de Itumbiara de 2024, Maria Carolina Dias, de 20 anos, está fazendo uma campanha para conseguir ajuda financeira após a jovem se envolver em um grave acidente de moto. Ela continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou por cirurgias na perna e no rosto, segundo a família.\nAo POPULAR, a mãe da jovem, Mary Dias, afirmou que devido à cirurgia de reconstrução da mandíbula e outros ossos da face, a filha ficará ao menos 40 dias sem poder abrir a boca. Ela também terá que ficar os próximos meses com a perna imobilizada, além da necessidade de medicações, curativos e produtos de higiene no pós-operatório. Qualquer valor pode ser doado através da chave PIX: (64) 98114-6656 (Maria Carolina Dias).