A família de João Victor Gontijo Oliveira, de 10 anos, está mobilizada em busca de justiça após a morte do menino, que sofreu uma descarga elétrica ao encostar em um fio energizado em uma rua de Anápolis, na região central de Goiás. Descrito como uma criança carinhosa e apaixonada por futebol, João Victor teve a história compartilhada nas redes sociais por meio de um perfil criado para manter o caso em evidência e cobrar a responsabilização dos envolvidos.\nO acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (19), na Rua Noêmia, no Setor Vila Jussara, e foi registrado por uma câmera de segurança (veja o vídeo abaixo). João Victor caminhava com um amigo a caminho de uma praça quando encostou em um fio energizado e foi eletrocutado. Um bombeiro que estava de folga prestou os primeiros socorros. Entretanto, mesmo com a chegada do Corpo de Bombeiros e o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o menino não resistiu aos ferimentos. João Victor foi sepultado no sábado (20), em Anápolis.