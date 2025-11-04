A família de Juliana da Silva Medeiros, que desapareceu há mais de dez anos após sair de casa para ir para um curso em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, segue em busca de respostas. Ao POPULAR, a mãe dela, Cristiana Maria da Silva Medeiros, desabafou sobre a dor de não saber o paradeiro da filha.\nEu sinto no meu coração que ela já não está entre nós, porque eu acho que jamais ela iria fazer isso comigo, deixando o filho que ela tanto amava”, relatou, emocionada.\nSegundo a família, Juliana, que tinha 18 anos na época, saiu de casa no dia 23 de junho de 2013 para ir para o curso que fazia e nunca mais voltou, deixando para trás um filho de 1 ano e 6 meses.\nEu não vou desistir enquanto vida eu tiver. Eu quero resposta, eu quero saber o que aconteceu com ela. A minha vida é chorar e buscar resultado”, afirmou a mãe.