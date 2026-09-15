A família de Geovanna Janny Brites Monteiro, de 23 anos, que morreu após ser encontrada com o corpo quase todo queimado, esperava encontrá-la com vida. Mãe de dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 4, ela estava desaparecida desde o fim de agosto e foi localizada internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.\nA nossa família está arrasada. Estamos surpresos, porque não esperávamos por isso; esperávamos que ela voltasse para casa", desabafou a irmã da jovem, Thamires Cristina Soares de Oliveira.\nEm nota enviada à repórter Kariny Bianca, de O POPULAR, o Hugol confirmou a morte e informou que, apesar de todas as medidas adotadas pela equipe médica, a jovem não resistiu.\nJovem que estava desaparecida é encontrada com corpo quase todo queimado e morre em hospital