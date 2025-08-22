Mãe de Thais Medeiros mostra cuidados diários com a filha (Fábio Lima/O Popular)\nA família de Thais Medeiros de Oliveira, de 27 anos, jovem que teve reação alérgica ao cheirar pimenta, conseguiu na Justiça o atendimento médico em casa, tratamento conhecido como homecare. Segundo o padrasto da jovem, Sérgio Alves, o pagamento já foi feito, e a equipe multidisciplinar deve começar a prestar o serviço na próxima semana.\nAo POPULAR, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia não foi notificada da decisão.\nConforme o padrasto, foram transferidos diretamente para a empresa responsável, nesta quinta-feira (21), o valor de R$ 156.074,88, que equivale a seis meses do tratamento. Antes de encerrar o prazo, a família deverá buscar novamente a Justiça para um novo pedido.\nSérgio informou que, anteriormente, a 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás já havia determinado o bloqueio do valor aos cofres públicos do município, após a prefeitura não cumprir o acordo judicial. O valor foi liberado após a resolução de questões burocráticas, como os orçamentos e a definição de qual empresa executaria o serviço, de acordo com a família.