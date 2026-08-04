-VÍDEO: Homem desaparece após bater carro em avenida, e família busca informações (1.3438378)\nOnze dias após o desaparecimento do marceneiro Jefferson de Oliveira, de 43 anos, depois de um acidente de carro em Aparecida de Goiânia, familiares continuam realizando buscas por conta própria, mesmo diante da falta de pistas, conforme contou a tia do homem, Eldenice Mota ao POPULAR, nesta terça-feira (4). Em entrevista à TV Anhanguera, ela classificou a situação como uma "tortura" e cobrou respostas sobre o desaparecimento.\nProcurada pelo POPULAR, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou que o caso continua em investigação. As buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros com apoio de drones e cães farejadores estão suspensas. Em resposta à reportagem também, a corporação disse que permanece em estado de prontidão para retomar as operações caso surjam novos vestígios ou elementos que justifiquem o reinício das buscas.