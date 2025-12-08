Lilian Abreu, de 8 anos (Reprodução/TV Anhanguera)\nA família de Lilian Abreu, uma menina de 8 anos que vive em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), enfrenta um impasse para que a filha receba em casa um medicamento essencial para o tratamento. A criança tem Epidermólise Bolhosa, uma doença genética rara que causa bolhas e feridas na pele. A prefeitura do município fornece o remédio, mas exige que a aplicação seja feita no hospital.\nEm nota, a Prefeitura de Luziânia explicou que o Noripurum é de uso restrito a estabelecimentos de saúde. O órgão também revelou que firmou uma parceria com uma clínica particular localizada a 50 metros da casa da paciente. "A aplicação do medicamento terá início amanhã (9), garantindo o cuidado adequado, seguro e humanizado à paciente", diz parte do documento (leia na íntegra ao final do texto).