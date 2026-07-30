Após a confirmação de que Lorena Claudia Pereira Silva, desaparecida desde 2013, foi encontrada morta e enterrada como indigente em Goiânia, a família passou a cobrar respostas sobre o homicídio. Identificada por meio de exame de DNA realizado pelos pais durante uma campanha do Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID), Lorena foi vítima de disparos de arma de fogo e teve o corpo sepultado sem identificação.\nA identificação de Lorena ocorreu após os pais dela realizarem um exame de DNA durante uma campanha do Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID). O material genético foi compatível com o corpo de uma mulher encontrada morta em Goiânia, em julho de 2013.\nAo O POPULAR, a Polícia Civil informou que a investigação foi realizada e concluída na época, e que os autos foram encaminhados ao juizado em 2013.