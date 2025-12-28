-Vídeo - Mulher morta a facadas (1.3354857)\nOs familiares de Natali Vieira, de 33 anos, assassinada a facadas pelo companheiro em Goiânia, cobram por Justiça. Em desabafo ao POPULAR, uma parente da vítima, que preferiu não se identificar, revelou que todos estão em pedaços. "Ele destruiu uma família e deixou três crianças órfãs”, lamentou (assista acima a um vídeo que Natali publicou nas redes sociais).\nAlém disso, em uma postagem nas redes sociais, uma prima da vítima manifestou revolta pelo caso. "Não consigo acreditar nisso. Não entra na minha cabeça que uma coisa dessa aconteceu, minha prima, meu amor. Tão nova, cheia de vida, de sonhos, meus priminhos sem a mãe? Por que, meu Deus?", desabafou a familiar.\nO companheiro de Natali foi preso em flagrante e teve a prisão convertida para preventiva. A Defensoria Pública Estadual de Goiás (DPE-GO), que representou o suspeito na audiência de custódia, não comenta o caso.