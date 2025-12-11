A justiça condenou o município de Anápolis pela morte do pastor Domingos Lapa da Rocha, que morreu depois que um cilindro caiu em sua cabeça, durante um exame na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança. A indenização por danos morais é de R$ 60 mil e vai ser dividida entre cinco familiares do pastor.\nO POPULAR entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, para que pudessem se posicionar sobre o caso, mas não teve retorno.\nA decisão concluiu que houve falha no manuseio do cilindro por parte de funcionários da UPA e que o acidente pode ter piorado o estado de saúde de Domingos.\nPaciente morre após cilindro de oxigênio cair sobre a cabeça dele dentro de unidade de saúde em Anápolis\nMorre policial que estava em coma após fazer ressonância\nMorador de Trindade morre após esperar por vaga de UTI