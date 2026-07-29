Complexo Prisional, em Aparecida (Wildes Barbosa)\nA família de um preso que morreu no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, deverá ser indenizada em R$ 170 mil pelo Estado de Goiás, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. O valor é resultado de duas ações diferentes, sendo uma que reconheceu a responsabilidade do Estado pela morte do detento, e outra em relação a demora na comunicação da morte à família, que descobriu por um “golpe do destino”, conforme a ação.\nSobre o processo relacionado à falta de comunicação do óbito do detento, que transitou em julgado, a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) disse em nota ao POPULAR que o cumprimento de sentença foi apresentado e o Estado, que “realizará o efetivo pagamento das verbas fixadas, por meio de precatório, conforme os trâmites legais”. No processo que tramita sobre a morte do preso, a PGE-GO informou que adotará as providências pertinentes quando o Estado for intimado no processo judicial em questão (veja as notas no final).