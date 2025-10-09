Uma família de Piracanjuba foi indenizada em mais de R$ 300 mil depois de ganhar processo movido contra a prefeitura da cidade. A vítima era professora em uma escola municipal e morreu depois de um médico deixar grampos e uma compressa dentro do seu corpo durante uma cirurgia realizada no Hospital Municipal de Piracanjuba, na região sul do estado.\nA paciente morreu no dia 24 de outubro de 2023 devido a um processo inflamatório e infeccioso em seu corpo.\nO médico responsável pela cirurgia não respondeu ao processo. Por ser servidor público, a prefeitura de Piracanjuba é que deve responder à ação judicial. Além disso, o processo ainda cabe recurso de decisão, já que está na primeira instância.\nAo POPULAR, a Prefeitura de Piracanjuba informou que reconhece a gravidade do caso e a dor da família e presta solidariedade imediata, mas afirma que o procedimento cirúrgico mencionado na sentença aconteceu em novembro de 2022, ou seja, na época, o município tinha outra administração.