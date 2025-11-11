A família de Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 anos, servidora aposentada do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) que morreu após ser atacada em Buenos Aires, na Argentina, está fazendo uma vaquinha para arrecadar dinheiro para trazer o corpo da idosa ao Brasil. Os familiares já providenciaram uma funerária internacional, e as doações podem ser feitas no PIX de Carolina Bizinoto, filha de Maria Vilma, pela chave: 032.156.621-16.\nO POPULAR entrou em contato com o Itamaraty e com o Ministério de Relações Exteriores por e-mail e aplicativo de mensagem na manhã desta terça-feira (11), mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.\nPaula Lima, advogada e sobrinha da vítima, contou à reportagem que foi para a Argentina ajudar Carolina, sua prima, e que apesar da ajuda do consulado e do governo estadual de Goiás, os trâmites para a liberação do corpo estão muito burocráticos.