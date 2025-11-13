Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco morreu aos 69 anos após ser atacada, na Argentina (Arquivo pessoal / Paula Lima)\nA família da servidora aposentada do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 anos, que morreu após ser atacada por um homem na Argentina, tem dificuldades para trazer o corpo para o Brasil. A servidora do TJ estava desde julho em Buenos Aires visitando a filha Carolina Bizinoto, que se forma no próximo mês em medicina, segundo a família. Maria Vilma das Dores passava metade do ano no Brasil e a outra metade na Argentina com a filha.\nAo POPULAR, Michel Magul, advogado e internacionalista que nasceu na Argentina, está auxiliando a família da vítima no processo.\nÉ um caso muito sensível. A Argentina inteira está acompanhando. Saiu em todos os meios de comunicação de lá. Em realidade, ainda não foi liberado o corpo. Hoje (13) estão indo despachar com a juíza, porque ontem solicitaram mais exames. O consulado brasileiro estava acompanhando e ajudando na orientação. Só que ontem tivemos que acionar um advogado local, chamado Pablo Torres, para poder acompanhar", explicou Michel Magul.