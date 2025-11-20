Familiares do pedreiro Maurício Pereira de Moraes, de 35 anos, denunciam que ele foi morto por policiais militares durante um surto psicótico em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Os agentes da força de segurança pública foram acionados na noite de domingo (16) após uma discussão entre ele e a esposa, Natália Oliveira Batista, também de 35. Contudo, aponta, o homem foi baleado mesmo estando desarmado. A mulher alega ainda que foi agredida durante a abordagem.\nUm vídeo registrado por populares que acompanharam a ocorrência mostra o homem sem vestimentas na calçada da residência proferindo falas desconexas. Logo, a mulher tenta o conter, segurando-o pelo pescoço e até dando chutes, mas em vão. Já em uma terceira gravação, é possível ver ao menos três militares próximos da vítima, que já estava no quintal casa, e logo é efetuado um disparo. Poucos segundos depois, se ouve mais três tiros efetuados pelos agentes.