O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) apura denúncia de que familiares do mecânico Marcus Phelipe de Souza Almeida, morto em Goiânia aos 27 anos por um policial militar após fugir com um amigo de uma blitz em outubro de 2023, estariam sendo intimidados por policiais militares. A informação é que os parentes teriam se mudado de município para evitar as supostas ameaças. Marcus Phelipe morreu com um tiro na cabeça e outro no ombro, ambos por trás, quando estava sentado no banco de passageiros do carro dirigido pelo amigo. Em janeiro, o terceiro sargento Fellipe Mecenas de Oliveira Lima, de 35 anos, se tornou réu pela morte.\nO promotor Spiridon Nicofotis Anyfantis, da 83ª Promotoria de Justiça da comarca de Goiânia, afirma em petição enviada à Justiça que “tomou conhecimento de que policiais militares, em decorrência da referida ação, teriam ameaçado e atemorizado os familiares de Marcus Phelipe e afirma que está sendo aberto um procedimento para apurar a denúncia. As ameaças vinham ocorrendo desde o velório da vítima. “A família passou a ser alvo de intimidações e perseguições por parte de policiais, com viaturas permanecendo paradas em frente à sua casa por horas”, escreveu o promotor no despacho.