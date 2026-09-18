-familia_refem_vila (1.3457648)\nUma família foi mantida refém por quatro horas durante um assalto a uma propriedade rural, em Vila Propício, na região central de Goiás. De acordo com a Polícia Militar (PM), três criminosos armados invadiram a casa e exigiram joias, dinheiro e outros pertences. Um dos suspeitos morreu após confronto policial, conforme a corporação, e os outros dois conseguiram fugir.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para que pudesse se posicionar.\nO crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (17). Conforme o relato das vítimas à polícia, a família foi ameaçada de morte durante a ação. Um idoso ficou ferido na testa após ser atingido por uma coronhada. Os criminosos levaram joias e procuravam por armas e dinheiro na casa.