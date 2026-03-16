-Vídeo i (1.3385756)\nUma família em Goiás descobriu que estava vivendo em uma casa errada há seis meses após um corretor de imóveis tentar vender o imóvel ao lado. O caso, que rapidamente viralizou nas redes sociais, tem gerado curiosidade sobre como o equívoco passou despercebido por tanto tempo. A situação foi compartilhada pela criadora de conteúdo Daniele Kelly e pelo marido, Matheus André (veja vídeo acima).\nEle (corretor de imóveis) só descobriu porque estava tentando vender a casa, porém não estava conseguindo", contou Daniele em um dos vídeos da saga da casa errada.\nSegundo a moradora, tudo começou quando o corretor responsável pelo imóvel vizinho foi ao local para realizar fotos e levantar informações. Ao conversar com os moradores, percebeu que os dados da planta e das características do imóvel não correspondiam ao que constava nos documentos da casa que deveria ser anunciada. A partir dessa divergência, surgiu a suspeita de que algo estava errado.