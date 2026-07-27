Jornalista Delson Carlos (Reprodução/Instagram de Delson Carlos)\nO corpo do jornalista Delson Carlos aguarda a conclusão dos trâmites legais para ser velado na Funerária Paz Universal, no Setor Coimbra. A tramitação ocorre três dias após a morte do profissional, encontrado em um apartamento de Goiânia. A data e o horário do velório e do sepultamento não haviam sido divulgados até a última atualização desta reportagem.\nSegundo informado ao POPULAR pelo companheiro da vítima, Warley Oliveira, o irmão do jornalista foi orientado a buscar o atestado de óbito na Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e retornar ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer o reconhecimento e a posterior retirada do corpo pelo serviço funerário.\nNós chegamos aqui no IML, já pegaram as documentações, pediram para o irmão dele se dirigir ao Semas para pegar um atestado de óbito, para poder voltar aqui no IML, fazer o reconhecimento do corpo, para a funerária poder retirar o corpo. E aí vai ser levado lá para a Paz Universal, na Avenida Castelo Branco, no Setor Coimbra”, informou Warley Oliveira, companheiro de Delson Carlos.