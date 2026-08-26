A família de Neifa Freitas de Farias Alves e Fábio Alves Barbosa desabafou nas redes sociais após a morte do casal, que foi vítima de um atropelamento provocado por um adolescente embriagado na manhã do dia 16 de agosto. Casados há 30 anos e pais de quatro filhos, eles estavam internados no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e faleceram com cinco dias de diferença.\nEm meio a uma dor classificada como irreparável, a família lamentou a morte do casal. Nas publicações, familiares destacaram a cumplicidade de Neifa e Fábio, e uma das sobrinhas ressaltou a ligação profunda entre os dois.\nO casamento da Neifa e do Fábio era, sem dúvida, um encontro de almas. Eles se amaram e foram apaixonados nesses últimos 30 anos. Viveram um para o outro e para os filhos durante todo esse tempo. Uma mãe dedicada, apaixonada pelos filhos e pelo marido; um lar feliz".