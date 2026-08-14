-Vídeo: Recompensa marceneiro desaparecido (1.3444296)\nA família do marceneiro Jefferson de Oliveira, de 43 anos, que fez apelo por pistas do paradeiro dele e ofereceu recompensa de R$ 30 mil, disse que esse valor é o “trabalho do resto do ano”. A declaração é da tia do desaparecido, Eldenice Mota (assista acima). Nesta sexta-feira (13), se completam 20 dias do sumiço de Jefferson após ele ser flagrado saindo do próprio carro ao se envolver em um acidente sozinho.\nNos ajude a encontrar o Jefferson, porque a família está desesperada. Alguns parentes até se comprometeram a pagar uma recompensa de R$ 30 mil. R$ 30 mil para a nossa família é trabalhar o resto do ano para poder pagar. Mas tem essa recompensa para você que tiver uma notícia verídica do paradeiro do Jefferson”, afirmou a tia.\nJefferson está desaparecido desde o dia 25 de julho, quando se envolveu em um acidente de trânsito no Setor Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia. Nesta quinta-feira (13), o caso completou 19 dias sem respostas.