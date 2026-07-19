Familiares e amigos de adolescente goiano que morreu após se afogar no mar da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), prestaram homenagens a Khallew Carvalho nas redes sociais. Jovem teve a morte confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e pela Polícia Civil do RJ.\n"Infelizmente, Deus o chamou para junto de Si. A dor da saudade é grande, mas somos gratos por todo o carinho, apoio e orações que recebemos. Que Deus abençoe cada um de vocês e retribua todo o amor demonstrado. Continuem orando por nossa família, para que o Senhor fortaleça nossos corações e nos conceda paz. Muito obrigado a todos", escreveu um familiar.\n“Você está de volta depois de tantos dias de agonia, que deus lhe dê um bom descanso e conforte toda família enlutada! O mar te devolveu, que Deus dê força e conforto para sua mãe, seu pai e toda família, descanse em paz", afirmou outra.