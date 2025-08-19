-Barco Araguaia (1.3301864)\nUma família ficou à deriva no Rio Araguaia, próximo ao distrito de Bandeirantes, ao tentar levar um menino de 6 anos ao médico, após sua irmã ter furado o seu nariz com um anzol. Segundo o Batalhão de Operações Ambientais da Polícia Militar (PM), a família ficou aproximadamente uma hora no barco, até que, durante patrulhamento náutico de rotina, os policiais ambientais encontraram a família.\nO caso aconteceu no último domingo (17) e a mãe e a avó do menino também estavam na embarcação.\nEm vídeo divulgado pela polícia, é possível ver o momento em que os policiais se aproximam do barco e a senhora diz que o óleo da embarcação acabou. Após isso, a família foi resgatada pelos policiais.\nAdolescente morre afogado ao brincar com amigos em lago de parque de Anápolis\nVídeo mostra mulher caindo de paraquedas durante voo, em Anápolis