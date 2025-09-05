Um casal e a filha de 1 ano morreram nesta sexta-feira (5) após a caminhonete que estavam sair da pista e capotar na GO-164, na zona rural de São Miguel do Araguaia, na região norte de Goiás. O outro filho do casal de 5 anos e a babá foram socorridos e levados para o Hospital Municipal São Miguel do Araguaia.\nO POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dos feridos até a última atualização desta reportagem. Um amigo das vítimas, que preferiu não ter o nome divulgado, disse ao POPULAR que a criança teve traumatismo cranioencefálico (TCE) e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já a babá está internada em observação.\nFilha de funcionário público morre após carro capotar e cair em ribanceira, e prefeitura decreta luto\nHomem morre e três pessoas ficam feridas em acidente na GO-020, em Cristianópolis