-Vídeo: Recompensa marceneiro desaparecido (1.3444296)\nA família do marceneiro Jefferson de Oliveira, de 43 anos, passou a oferecer uma recompensa de R$ 30 mil para quem apresentar informações que levem ao paradeiro dele. Jefferson está desaparecido desde o dia 25 de julho, quando se envolveu em um acidente de trânsito no Setor Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia. Nesta quinta-feira (13), o caso completou 19 dias sem respostas.\nA iniciativa de oferecer a recompensa foi divulgada pela tia de Jefferson, Eldenice Mota, em um apelo feito nas redes sociais. Segundo ela, parentes se reuniram para arrecadar a quantia como uma tentativa desesperada de obter pistas concretas (assista acima).\nR$ 30 mil para a nossa família representa trabalhar o resto do ano inteiro para conseguir pagar, mas nós oferecemos essa recompensa para quem tiver uma notícia verdadeira do paradeiro do Jefferson", afirmou.