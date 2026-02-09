A família de Evandro Silva Azevedo Júnior, de 25 anos, procura pelo jovem desaparecido há 13 dias em Uruaçu, no norte de Goiás. Segundo os parentes, ele foi visto pela última vez no dia 27 de janeiro, no Residencial Jorgina, onde morava com a irmã.\nDe acordo com a irmã, Chynnayra Leão, Evandro saiu de casa no início da tarde e, segundo relatos de vizinhos à família, o jovem saiu vestindo uma camiseta e uma bermuda, levando também os documentos de identificação. Quando a família voltou para a residência, horas depois, ele já não estava no local.\nVídeo mostra quando vereador de Anápolis é atropelado por moto\nFuncionário morre enquanto limpava máquina de concreto em Águas Lindas de Goiás\nJovem grávida é baleada durante discussão na porta de prostíbulo em Itumbiara; vídeo\nEle não avisou ninguém, não almoçou, não levou coberta, nem casaco, pegou só algumas roupas. Desde então, não tivemos mais nenhuma notícia”, contou a irmã.