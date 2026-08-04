A família da adolescente Raphaela Giovana Ferreira dos Santos, de 15 anos, está a sua procura desde a última sexta-feira (31), quando ela saiu de casa, no Parque Industrial João Braz, região Oeste de Goiânia. Ao POPULAR, a mãe da adolescente, Geandra Ferreira de Paiva, disse estar sofrendo com o sumiço da filha.\nSó Deus sabe o quanto estou sofrendo sem saber onde ela está”, desabafou.\nÀ reportagem, Geandra contou que Raphaela saiu de casa enquanto ela estava dormindo e ao acordar deu falta da filha. Segundo a mãe, a adolescente tem problemas psicológicos e já havia desaparecido em outra oportunidade, quando ficou 8 dias fora de casa.\nA Polícia Civil investiga o caso. Quem tiver informações de Raphaela Giovana Ferreira dos Santos pode entrar em contato com a família por meio dos telefones: (62) 99246-5000 e (62) 98233-5997 e o 197 da Polícia Civil.