Familiares procuram por Ryan Silva Cavalcante, de 24 anos, que está desaparecido desde a última sexta-feira (13). Segundo a família, ele foi visto pela última vez no bairro Setor Aeroporto, em Orizona, no sudeste goiano, e, desde então, não fez mais contato.\nAo POPULAR, Maria Caixeta, sogra do irmão de Ryan e tia de consideração do jovem, informou que o desaparecimento dele foi comunicado à Polícia Civil nesta terça-feira (17), mas que as buscas devem ser intensificadas após o feriado.\nMas os policiais já estão empenhados na busca dele, amigos, parentes, todos que conhecem já estão à procura”, afirmou.\nA reportagem procurou a Polícia Civil para obter detalhes sobre o andamento das investigações e confirmar se as buscas já foram iniciadas, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.