Completou, nesta quarta-feira (10), 40 dias sem qualquer contato ou informação sobre Felipe Santana Pontes, de 31 anos, morador de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a mãe, Maria José, ele desapareceu no dia 1° de maio e foi visto pela última vez saindo de casa no setor Samarah, dizendo que iria dar uma volta. Ao POPULAR, a Polícia Civil (PC) informou que ele já tem o histórico de desaparecimento e toma remédios.\nAinda segundo a PC, o Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado por Maria José e, até o momento, ele não foi encontrado.\nAo POPULAR, a mãe de Felipe Pontes, Maria José Santana, contou que está sem nenhum sinal do paradeiro do filho desde o feriado do dia do trabalhador. "Ele falou que ia dar uma volta, ele é costumeiro a dar uma volta, sabe, dar uma voltinha, mas vai e volta. Só que dessa vez, agora, ele saiu e não voltou. Ele saiu sem nada e não falou para onde ia, não, só falou que ia dar uma volta e mais tarde voltava e o mais tarde até agora', contou a mãe de Felipe.