A família do paciente Wellington Pereira de Souza que desapareceu após ser internado em um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Anápolis, há 55 km de Goiânia, há 5 anos, segue à sua procura.
Ao POPULAR, a irmã dele, Sheila Pereira de Souza, contou que o irmão, que estava com 43 anos na época, ficaria internado por 15 dias para tratar sua dependência no álcool e quadro de confusão mental, mas desapareceu dois dias após a internação.
A reportagem entrou em contato com o Caps de Anápolis para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e saber que tipo de apoio foi oferecido à família, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.