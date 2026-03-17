Erro em documentação fez com que casal vivesse em casa vizinha durante metade de um ano; saga compartilhada na internet já soma mais de 3 milhões de visualizações (Reprodução/Instagram Daniele Kelly)\nA família de Goiás que estava vivendo na casa errada há seis meses diz que o período serviu como test drive. A criadora de conteúdo Daniele Kelly e o marido, Matheus André, viveram essa situação entre 2023 e 2024.\nSegundo Daniele, as casas são idênticas, com a mesma metragem e planta. “Foi como se fosse um test drive, de tudo que fizemos na casa antiga e se arrependeu, a gente não vai fazer na nova”, explicou.\nEm uma sequência de vídeos publicados nas redes sociais, que já ultrapassam 3 milhões de visualizações, Daniele compartilhou a saga da destroca do imóvel (assista abaixo).\n-Vídeo i (1.3385756)