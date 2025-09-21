Família que morreu no acidente na BR-153, em Campinorte. (Reprodução/Instagram Prefeitura de Jaú)\nOs seis membros da mesma família que morreram em um acidente na BR-153 iam para a festa de aniversário de um parente em Campinorte, na região norte de Goiás. A informação foi confirmada ao POPULAR pela Prefeitura de Jaú, no Tocantins, cidade onde a família morava há 12 anos.\nAs vítimas da mesma família são: o pai, José Mario da Silva Souto, de 38 anos; a mãe, Dayane Pereira dos Santos, de 32; e os quatro filhos, José Victor Souto, de 17, Emanuela da Silva Souto, de 14, José Arthur da Silva Souto, de 10, e Théo Souto, de 3. O velório será realizado neste domingo (21) na Câmara Municipal de Campinorte.\nEm uma nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Jaú lamentou o caso. "Nossos corações estão em luto pela trágica perda de uma família tão querida e amada por todos. A dor do falecimento de nossos amigos ecoa em toda nossa cidade de Jaú do Tocantins", diz parte do comunicado (leia a íntegra ao final da reportagem).