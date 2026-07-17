À esquerda, o piloto Henrique Donizete, de 32 anos, preso pela PM. À direita, destroços do avião (Reprodução/TV Anhanguera)\nA família do piloto Henrique Donizeti Ferri, de 32 anos, que foi preso suspeito de transportar mais de 300 kg de cocaína após fazer um pouso forçado em Itarumã, no sudoeste de Goiás, saiu de São Paulo para tentar resgatá-lo, conforme apurado pela TV Anhanguera. Além do piloto, o pai, a esposa dele e um amigo foram presos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Jataí.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Henrique, nesta sexta-feira (17), para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. Por não terem os nomes divulgados, O POPULAR não localizou as defesas dos outros três suspeitos.\nPiloto preso após pouso forçado de avião carregado com cocaína transportava drogas pela 3ª vez, diz polícia