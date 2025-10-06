-10 cachorros, 4 peixes e 3 pessoas viajaram mais de 24h juntos no mesmo carro (1.3320866)\nUma família chamou a atenção nas redes sociais após um vídeo viralizado mostrar uma mudança especial e cheia de amor pelos animais. Nas redes sociais, Monique Perdomo compartilhou o momento em que a irmã, Déborah Sousa, chega a Goiânia, depois de uma viagem de mais de 1.500 quilômetros, saindo de Dois Irmãos (RS), dentro em um carro modelo Clio, com mais duas pessoas, dez cachorros e quatro peixes.\nA mudança foi motivada por uma série de acontecimentos familiares e pelo desejo de ficar mais próxima dos parentes após a perda do avô e a notícia da primeira gravidez na família.\nNo vídeo, que ultrapassou 3 milhões de visualizações até a última atualização da matéria, é possível ver o veículo completamente ocupado pelos pets, que descem animados ao chegarem na nova casa. Mas, segundo Déborah, a cena que encantou a internet foi apenas o desfecho de uma viagem longa e cheia de improvisos.