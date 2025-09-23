Familiares do servidor público Flávio Brandão Barros, de 55 anos, que morreu após um ataque de abelhas no fim de semana, denunciam negligência por parte da Prefeitura de Goiânia durante a retirada de uma colmeia na Praça Léo Lynce, no Setor Oeste. Ao contrário do alegado pela administração municipal, a família relata que não havia isolamento no local onde estava sendo feito o serviço de remoção por parte da equipe da Diretoria de Zoonoses da capital.\nFlávio esperava em uma lanchonete a mulher sair do prédio onde ela trabalhava como diarista no sábado (20), ao lado da praça, quando a viu próxima ao veículo do casal sendo atacada por abelhas. Ele, então, correu até a mulher e a abraçou, tentando protegê-la. Nesse momento, ambos foram picados várias vezes pelos insetos. Rapidamente, eles entraram no carro e Flávio chegou a dirigir por alguns quilômetros até as proximidades da Vitamina Lacerda, no Setor Coimbra. Lá, chegou a ter desmaio e quadro convulsivo.