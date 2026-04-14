A família da jornalista goiana Wellida Karla Campos viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo onde lota a sala de casa para assistir a estreia da profissional no Jornal de Roraima 2ª Edição. A jornalista se mudou há três meses para Boa Vista, em Roraima, para ser repórter na afiliada da TV Globo, e nesta semana ela substituirá Luciano Abreu na apresentação do jornal.
No registro, Eliete Miranda Reis, uma parente de Wellida, filma a sala da casa da jovem, em Goiânia, e mostra a superlotação do cômodo e também do lado de fora da residência (veja o vídeo acima).
Olha a galera aí Wellida. Tem gente até no muro aqui do lado de fora. O pessoal nas grades lá fora. Todo mundo aí", disse a familiar bastante animada.